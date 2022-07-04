حصة بوحميد: فتح باب التسجيل الكترونياً لعلاوات التضخم غداً

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن فتح باب التسجيل للفئات المستفيدة من العلاوات الثلاث الخاصة بالتضخم غداً عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة تنمية المجتمع "https://www.mocd.gov.ae/" ، وذلك لغايات التسهيل على المتقدمين والوصول إليهم والبت في طلباتهم قبل عيد الأضحى المبارك.

ويتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من العلاوات هي علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود.

وأضافت: قوائم مستفيدين جديدة للدعم الاجتماعي وسيتم إدراج التغييرات عليها عند إطلاق البرنامج بشكل متكامل في شهر سبتمبر، ولا تقتصر على فئات محددة أو إمارات بعينها بل جاء ليشمل كافة المستفيدين من الضمان على مستوى الدولة المسجلين في الوزارة والجهات المحلية كما وسيضم أيضاً أسراً جديدة ستستفيد منه .

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