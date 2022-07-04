عبدالله الشامسي: الطاقة الاستيعابية للمقصب 250 رأساً من الماشية في الساعة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد عبدالله خلفان الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي ل ( البيان ) أن سوق الشارقة للمواشي أحد مشاريع شركة الشارقة لا دارة الاصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة أكمل كافة الاستعدادات لاستقبال الجمهور وتلبية طلباتهم في عيد الاضحى المبارك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وشركة ( ساند ) لإدارة المرافق المتكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة ، لافتا الى أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل الى 250 رأسا من الماشية في الساعة من خلال 3 خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصابا تحت اشراف 8 مراقبين واثنين من المشرفين لضمان سلاسة سير العمليات ، اضافة الى تواجد 7 اطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية، وكذلك 55 عاملا للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور ، مبينا أن السوق يفتح ابوابه لاستقبال الجمهور خلال العيد من ال 6 صباحا وحى ال 3 بعد الظهر ، كما أنه يتم استقبال اضاحي الجمعيات الخيرية بعد الثالثة ظهرا .

جودة

وقال انه تم زيادة عدد العاملين والمشرفين والمراقبين والاطباء البيطريين لضمان سير العمليات بسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ، وكذلك التعاون مع ادارة المرور بالشارقة لتنظيم حركة دخول العملاء ، حيث يشهد السوق اقبالا كبيرا من مختلف أنحاء الدولة ، اضافة الى نظام مستحدث بإرسال رسائل نصية لاستلام الاضحية .



70 درهما

وأضاف مدير سوق الشارقة للمواشي أن السوق يضم 140 حظيرة للأغنام و24 للأبقار و73 محلاً للدواجن و30 مشتلا و44 محلاً للأعلاف و34 محلا تجاريا متعدد الاستخدام ، اضافة الى مسجد خاص بالسوق يسع 386 مصليا ، كما يتميز المقصب بتجهيزاته العالية الكفاءة وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في الذبح والتقطيع ن مبينا أن أسعار الذبح تبدأ من 15 درهما للأغنام و25 درهما للأبقار الصغيرة و40 درهما للأبقار المتوسطة وتصل الى 70 درهماً للأبقار والجمال الكبيرة ، مبينا أن السوق يقدم خطة متكاملة لخدمة الجمهور لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهول بدءا من دخول السوق ومرور بشراء الأضحية ، ومن ثم نقلها الى المقصب انتهاء باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار ، فتم عمل خيمة مؤقتة لانتظار العملاء ، مع مراعاة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .



حرص

وبين أن ادارة السوق تحرص في كل عام على رفع مستوى وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في السوف للتأكيد على مكانته كواحد من أهم أسواق المواشي على مستوى الدولة والمنطقة ، لافتا الى انه فيما يتعلق بقرب عيد الأضحى المبارك تم مضاعفة الجهود والخدمات المقدمة لتكون رحلة عملاء السوق سهلة وميسرة ابتداء من اختيار الاضحية حتى استلامها ، لافتا الى ان ذلك يأتي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي سوف تشرف على تنظيم الحركة المرورية خارج السوق وبلدية الشارقة التي ستكون مسئولة عن فحص المواشي من خلال توفير كادر محترف من الاطباء البيطريين ، كما ستكون هناك سيارة اسعاف للحالات الطارئة ، اضافة الى شركة ( ساند ) لإدارة المرافق المتكاملة التي سوف تزود السوق بعدد من العمال والمتخصصين في تنظيم الحركة الداخلية للسوق والاشراف على مختلف المواقع داخل السوق وتوجيه الزوار الى الحظائر وخط سير المسلخ عند خروجهم ، مع الزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .

يحقق سوق الشارقة للمواشي رؤية الشارقة الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية، و استكمال مسيرة التنمية والمرافق الخدماتية بما يحقق تطلعات الأهالي ويلبي مطالبهم ، كما أنه يقع في موقع حيوي مهم على طريق الذيد الشارقة ، كما يواكب التنمية الحضارية التي تشهدها المدينة ،ويعد واحدا من المشاريع الرائدة، كما جاء إنشاء مشروع سوق المواشي والطيور والجمال للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية .

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