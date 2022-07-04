الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في الدنمارك

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق في كوبنهاغن، وأسفرت عن مقتل عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة الدنمارك وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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