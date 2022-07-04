ضاحي خلفان يتبنى برنامج «رعاية مواهب» ألعاب القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أبدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، استعداده لتبني برنامج «رعاية المواهب»، الخاص باتحاد ألعاب القوى، شخصياً، على أن يكون رئيساً فخرياً لرعاية المواهب بالاتحاد، والمشرف العام على المشروع، للخروج بالنتائج المرجوة لدعم صفوف المنتخب بالمواهب.

جاء ذلك، خلال استقباله معاليه، اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بنادي ضباط الشرطة في القرهود.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وتم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون، وتشارك الرؤى والأفكار حول البرامج الداعمة لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم، ودعمهم وتنمية قدراتهم، بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، واتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وقدم الدكتور اللواء الدكتور محمد المر، عرضاً عن برنامج «رعاية المواهب»، في اتحاد القوى، لدعم نجاحه، من خلال الخطط التي تثري المجتمع، وتحتضن الفئات المختلفة من الموهوبين، لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع توجهات اتحاد القوى، والذي اضطلع بخطوات كبيرة لإعلاء القيم التنافسية، والعودة إلى الإنجازات المشرفة.

شكر

وتوجه الدكتور اللواء محمد المر، بالشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وقال: إن رئاسة معاليه لبرنامج «رعاية المواهب»، من شأنه تعزيز الجهود الرامية لبلوغ أهدافه، وتحقيق المخرجات التي تدعم المنظومة الوطنية لرعاية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في ريادة البرامج الهادفة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال: اتحاد ألعاب القوى، يسعى لتنفيذ العديد من الخطط الداعمة للتطور الرياضي، والشراكات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية، من شأنها تحقيق جودة التوجهات في هذا الصدد، وهناك خطوات جيدة، ونقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، للوصول إلى المحصلة المطلوبة، ونرجو أن ننجح في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وفق منظومة متكاملة، وبرامج متنوعة، وتعاون بناء وإيجابي بين الجميع، لن ندخر جهداً في مضاعفة الجهود، حتى نرتقي بهذه اللعبة إلى أفضل ما يمكن أن تبلغه، لعكس الصورة المشرفة عن الوطن الغالي.

وفي ختام الزيارة، تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، درعاً تذكارية من رئيس اتحاد ألعاب القوى.

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