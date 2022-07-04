الإجراءات الاحترازية لعيد الأضحى في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الاثنين خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لعيد الأضحى المبارك.

وحددتها كما يلي:

- التأكيد على تفعيل المرور الأخضر في تطبيق الحصن.

- تمنع المصافحة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

-استخدام البدائل الإلكترونية لتوزيع العيدية.

- اقتصار السلام والاحتفال مع أفراد العائلة الواحدة والأقرباء فقط مع ضرورة ارتداء الكمام والالتزام بالتباعد الجسدي خاصة عند الجلوس مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

-إجراء فحص مخبري PCR قبل العيد بما لايتجاوز 72 ساعة لضمان صحة وسلامة الجميع.

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