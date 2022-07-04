المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم "الاثنين" خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا،عن الإجراءات الاحترازية المعتمدة بعد العودة من أداء فريضة الحج.

ونوهت الهئية على أن إجراء الفحص المخبري PCR في مطارات الدولة عند الوصول سيكون اختيارياً مع التأكيد على بأنه سيكون إلزامياً للحالات المشتبه بها

كما أكدت أن الفحص سيكون إلزامياً على الجميع في اليوم الرابع أو عند ظهور الأعراض، وسيتم ربط تغيير اللون الأخضر في تطبيق الحصن بنتيجة سلبية لفحص PCR

واهابت الهئية بالعائدين من فريضة الحج، بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية كلبس الكمامات وتقليل المخالطة والخروج من المنزل في أول سبعة أيام.

وقالت على السلطات المحلية اعتماد أية إجراءات احترازية إضافية حسب ما تراه مناسباً. كما نوهت إلى ضرورة تطبيق نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن قبل مغادرة الدولة حسب البروتوكول المعتمد أثناء السفر.

ونصحت الهئية بمراجعة المراكز الصحية مباشرة في حال ظهور أعراض الانفلونزا، وفي حال الإصابة،ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي.

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