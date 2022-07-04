ضوابط صلاة عيد الأضحى بمساجد ومصليات الإمارات
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية اليوم، عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة. وحددتها كما يلي:
الضوابط والاشتراطات
-مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة.
- فتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر يوم العيد.
- فتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل صلاة العيد بنصف ساعة.
- إلزامية استخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد.
- إلزامية ارتداء الكمام طوال الوقت وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين لمسافة متر واحد.
- الساحات الخارجية للمساجد ستكون مهيئة لضمان تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة، مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمسجد.
- يشرف على الدخول والخروج دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة.
- منع التجمعات والمصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.