ضوابط صلاة عيد الأضحى بمساجد ومصليات الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية اليوم، عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة. وحددتها كما يلي:

الضوابط والاشتراطات

-مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة.

- فتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر يوم العيد.

- فتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل صلاة العيد بنصف ساعة.

- إلزامية استخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد.

- إلزامية ارتداء الكمام طوال الوقت وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين لمسافة متر واحد.

- الساحات الخارجية للمساجد ستكون مهيئة لضمان تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة، مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمسجد.

- يشرف على الدخول والخروج دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة.

- منع التجمعات والمصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

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