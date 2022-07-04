الإجراءات الاحترازية والوقائية لذبح الأضاحي
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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لذبح الأضاحي وحددتها بما يلي:
-إمكانية تبادل وتـوزيـع الأضحية والهدايا والأطعمة بين الجيران مع الالتزام بوضـعـها فـي أكياس أو عـلـب نـظيفة وتـعـقيـمها قبل توزيعها.
-يمنع التعامل مع العمـالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي وسيتم مخالفة كل من يتعامل معهم.
-ننصح بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الـدولـة بالـذبح والـتوزيع أو مـن خـلال التطبيقات الـذكـية المعنية بالأضاحي.
-على السلطات المحلية المعنية تقييم إجراءات المسالخ وأسواق المواشي والتفتيش عليها خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم الخدمة.