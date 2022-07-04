الطوارئ والأزمات تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى بمساجد ومصليات الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم "الاثنين" خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا،عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة.

واوضحت الهيئة انه سيتم فتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر يوم العيد،وستكون الساحات الخارجية للمساجد مهيئة لضمان تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة،مع توفير السماعات الخارجية ولواصق التباعد،مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد.

وقالت ان مدة الصلاة والخطبة عشرين دقيقة فقط، مع التشديد على التزام المصلين بارتداء الكمام طوال الوقت وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين لمسافة متر واحد، والزامية استخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد.

واضافت أنه سيتم الإشراف على الدخول والخروج من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة. كما سيتم فتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل صلاة العيد بنصف ساعة.

ونصحت باستخدام البدائل الالكترونية لتوزيع العيدية واقتصار الاحتفال والسلام مع أفراد العائلة الواحدة والأقرباء فقط مع ضرورة ارتداء الكمام والالتزام بالتباعد الجسدي عند الزيارات العائلية وخاصة عند الجلوس مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

واشارت إلى أنه يمكن تبادل وتوزيع الأضحية والهدايا والأطعمة بين الجيران مع الالتزام بوضعها في أكياس أو علب نظيفة وتعقيمها قبل توزيعها.

وأكدت الهئية على منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي وسيتم مخالفة كل من يتعامل معهم. وعلى السلطات المحلية المعنية تقييم إجراءات المسالخ وأسواق المواشي والتفتيش عليها خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم الخدمة.

كما أكدت الهئية أن الجهات المعنية ستقوم بتشديد الرقابة والرصد لضمان عدم التجاوز للبروتوكولات المعلن عنها في كافة مناطق الدولة حرصاً على صحة وسلامة الجميع كما سيتم الاعلان عن المخالفات في الفترة القادمة.

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