حصة بو حميد : استقبال طلبات المستفيدين من علاوة التضخم غداً

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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قالت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع "إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، يأتي حرصاً من سموه على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود.

وأشارت في تصريحات لـ «تلفزيون دبي» إلى أن استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من «علاوات التضخم» يبدأ من الغد لمن تنطبق عليهم شروط الضمان، لتحقيق سرعة في الإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع قبل حلول عيد الأضحى المبارك للفئات المسجلة، وأوضحت معاليها أن البرامج موجهة للمستفيدين المسجلين في الوزارة والهيئات الاتحادية والمحلية.

وأوضحت أن برنامج الدعم الاجتماعي يتضمن شقين الأول إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي الشامل لضمان توفير حياة كريمة لذوي الدخل المحدود حيث سيتم العمل به سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن رفع قيمة مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2,7 مليار درهم إلى 5 مليارات درهم ب فضلاً عن استحداث مخصصات جديدة تشمل التعليم الجامعي والسكن والمتعطل الباحث عن العمل ومن لا يعمل وعلاوات لمواجهة التضخم، ستشمل كافة المستفيدين من الضمان على مستوى الدولة والمسجلين في الوزارة والجهات المحلية كما ستضم أيضا أسر جديدة ستستفيد لاختلاف الشروط.

وأفادت أن الدعم الآخر المعني بالبرنامج هو "علاوات التضخم" التي تتضمن 3 برامج رئيسية لأصحاب الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً، موزعة على 3 أقسام الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية، مشيرة الى أن هذه العلاوات سيتم تنفيذها مباشرة من خلال استقبال الطلبات بدءاً من يوم غد لمن تنطبق عليهم شروط الضمان، مشددة على أهمية سرعة الإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع قبل عيد الأضحى للفئات المسجلة، ومن تنطبق عليها الشروط حيث سيتم صرف علاوات بدل التضخم الفورية.

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