طقس الغد في الامارات.. غائم واحتمال سقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز - في نشرته اليوم - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والثاني عند الساعة 21:51 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 19:35 والثاني عند الساعة 07:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 30 80 40

دبي 40 32 80 35

الشارقة 42 32 80 30

عجمان 41 32 85 35

أم القيوين 40 32 75 30

رأس الخيمة 42 32 75 30

الفجيرة 36 31 85 60

العين 42 31 75 25

ليوا 41 27 60 15

الرويس 42 27 75 20

السلع 43 30 60 10

دلما 40 31 80 25

طنب الكبرى 36 30 80 50

طنب الصغرى 36 30 80 50

أبو موسى 37 30 80 50

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