دبي الرقمية تطلق خدمة «الأضحية» عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أعلنت دبي الرقمية عن إطلاق خدمة «الأضحية» بالتعاون مع دار البر عبر تطبيق «دبي الآن»، ويتيح التطبيق فرصة تنفيذ إجراءات شراء الأضاحي والدفع بخطوات سريعة وسلسة وتحديد مكان الذبح والتوزيع على مستوى إمارات الدولة وخارجها، فيما شهد التطبيق العام الماضي إقبالاً كبيراً ناهز عدد مستخدميه «1673 متعاملاً أدوا أضاحيهم عبر التطبيق المتوفر على متجري آبل وغوغل بلاي.

وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية التابع لهيئة دبي الرقمية: إن»تطبيق دبي الآن«يسهم في توفير خدمة متميزة تعزز من سرعة إنجاز المعاملات بدقة وكفاءة عالية بما يلبي مؤشرات الأداء الدولية، ويرفع من قدرة دبي الرقمية على تحقيق الأهداف والمخرجات المطلوبة، ويقود إلى الاستفادة من البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في استدامة تطوير الخدمات من خلال تنويعها وتسهيل الوصول إليها، لتحقيق التميز الحكومي، ومواكبة رؤية الرقمنة المتكاملة لتجارب المدينة، مشيراً إلى استجابة واسعة للمتعاملين مع تطبيق»دبي الآن«الذي تعد أهم مميزاته توفير الوقت والجهد والمال.

وأضاف أن فكرة توحيد المنصات في دبي تتواءم مع استراتيجيات حكومة دبي في توحيد الجهود وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية في دبي، وفي عيد الأضحى المبارك، يتجه المسلمون لتأدية شعيرة الأضاحي ونحن في دبي الرقمية نوفر هذه الخدمة بالتعاون مع دار البر عبر تطبيق»دبي الآن«، لنسهل على المتعاملين أداء هذه الشعيرة بيسر وأمان.

وأكد لوتاه أن ثقة المتعاملين بالتطبيق تزداد يوماً بعد يوم، فقد تجاوزت قيمة المبالغ المحصلة من خلال التطبيق حتى نهاية مايو الماضي 9.4 مليارات درهم، بقيمة معاملات وصلت إلى 17.76 مليون معاملة، ونحو 885 ألف متعامل حتى الآن.

وتهدف دبي الرقمية من خلال تطبيق»دبي الآن«إلى دمج الخدمات في منصة واحدة تتيح للمتعاملين فرصة الوصول إلى جميع الخدمات وإجراء جميع المعاملات اللازمة، وهي أول منصة موحدة من نوعها تغطي معظم احتياجات سكان دبي اليومية، عبر توفير أكثر من 131 خدمة ذكية تتضمن 12 فئة مختلفة هي: الفواتير، والموبايل، والمركبات، والإسكان، والإقامة، والصحة، والتعليم، والأمن، والسفر، والإسلام، والتبرعات والخدمات العامة.

ويوفر التطبيق خدمات لجهات حكومية وخاصة في إطار تجربة مستخدم واحدة، ما يجعل خدمات المدينة أكثر سلاسة وفاعلية، حيث يشتمل التطبيق على مجموعة واسعة من الخدمات كطلب تقارير السفر وتقارير المكفولين لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتجديد تسجيل المركبات، وإنشاء بطاقات عمل رقمية.

وتتيح المنصة تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات ودو (الآجلة ومسبقة الدفع) والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفواتير وتعبئة رصيد حساب سالك ونول وإدارة تأمين وتسجيل السيارة، وتسديد جميع المخالفات المرورية، كما يمكن الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي، بالإضافة إلى استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من شرطة دبي، وتتبع معلومات الرحلات القادمة والمغادرة من خلال»إدارة الخدمات المتعقلة بالسفر".

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