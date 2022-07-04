"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب السودان

المصدر: وام

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تسلم سعادة عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد سعادة قرنق قرنق دينج، سفير جمهورية جنوب السودان لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لسفير جمهورية جنوب السودان التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية جنوب السودان الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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