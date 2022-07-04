"صندوق أبوظبي للتقاعد": 4.4 مليارات درهم المنافع التأمينية المصروفة خلال 2021

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي صرفها خلال عام 2021، وبلغت 4.4 مليارات درهم، بينها 3.3 مليارات درهم معاشات تقاعدية، و 1.1 مليار درهم تحت بند "منافع أخرى".

وأظهرت إحصاءات الصندوق أن إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 92 ألفاً و746 مؤمناً عليهم، يعملون لدى 1,659 جهة عمل مسجلة لدى الصندوق، فيما بلغ عدد المتقاعدين 13 ألفاً و749 متقاعداً.

وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الذي أصدره مؤخّراً، بأن المواطنين المسجلين لدى الصندوق، يتمتّعون بالعديد من المنافع التقاعدية، تشمل "المعاشات التقاعدية، مكافآت نهاية الخدمة، المكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على (25) سنة، بالإضافة إلى تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الإصابي".

وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الصندوق نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من الاشتراكات المُستحقة خلال الوقت المحدد، نتيجة انتهاج عدد من الإجراءات التطويرية، أهمها مشروع الاشتراكات الذكية، والذي أسهم في رفع مؤشرات الالتزام بسداد الاشتراكات، موضحاً أن نسبة تحصيل الاشتراكات التقاعدية المُستحقة في موعدها ارتفعت إلى 99.83 %.

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