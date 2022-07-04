الإمارات.. علاوة دعم الكهرباء والمياه بقيمة 50% للمواطنين محدودي الدخل

المصدر: البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم .. ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم .. وذلك انطلاقاً من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة.

وضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية لاسيما الأساسية منها، يقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعماً شهرياً بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلو وات، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون.

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