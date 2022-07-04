فريدة الحوسني لـ «البيان»: اللقاحات لا تزال الوسيلة الأفضل لحماية الناس والمجتمع من فيروس كوفيد19

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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قالت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن التطعيم هو إجراء أساسي لحماية أنفسنا وأحبائنا من عدوى «كوفيد-19»، وهو أفضل طريقة للحدّ من انتشار فيروس «سارس-كوفيد-2» المسبب لهذه العدوى، ونصحت جميع المؤهلين للحصول على اللقاح بالبقاء على اطلاع دائم حول مستجدات لقاحات «كوفيد-19» المتوفرة لهم.

واضافت في تصريحات لـ «البيان» إن من إجراءات الوقاية الفعالة ايضا والتدابير الأساسية التي ساعدتنا على تجاوز أصعب الأوقات خلال الجائحة، وأصبحت اعتيادية بالنسبة لنا، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة أو المزدحمة، وتغطية الفم باليد أو المرفق أثناء السعال أو العطس، والغسل المتكرر للأيدي، وينبغي علينا عدم إهمال هذه الإجراءات، والتأكد دائماً من اتباعنا لجميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا.

وفيما يخص الأعراض التي يجب مراقبتها، ومتى ينبغي على الشخص الخضوع لفحص «كوفيد-19»، قالت الدكتورة الحوسني على سبيل المثال لا الحصر، تشتمل الأعراض الشائعة التي يجب مراقبتها على: الحمى والسعال والتعب والصداع وضيق التنفس والتهاب الحلق وفقدان حاستي التذوق والشم واحتقان الصدر والإسهال. وينبغي على كل شخص يعاني من هذه الأعراض أو خالط أحد المصابين، المسارعة إلى إجراء الفحص في أقرب مركز لفحص "كوفيد-19".

ولكن كيف يمكن التمييز بين أعراض «كوفيد-19» وبين نزلات البرد أو الأنفلونزا الاعتيادية، أجابت الدكتورة فريدة الحوسني بأن عدوى «كوفيد-19» لدى بعض الأشخاص تكون ذات أعراضاً شديدة وطويلة الأمد مقارنة بالإنفلونزا، وفي بعض الحالات، قد يستغرق ظهور الأعراض لديهم فترة أطول، كما يمكن لهم أن ينقلوا العدوى لفترة أطول من الوقت قبل بدء ظهور الأعراض.

وقد يكون من الصعب تحديد الفرق بين الإنفلونزا وبين عدوى «كوفيد-19» بالاعتماد على مراقبة الأعراض وحدها، وهنا تكمن أهمية الفحص المنتظم، خاصة لدى من تظهر عليهم تلك الأعراض.

وحول سؤال عن ما ينبغي عمله من قبل الموظفين عند بدء ظهور الأعراض أشارت الدكتور الحوسني إلى أنه في حال شعور الموظف بالتوعك، أو ظهور أي من الأعراض المعتادة، ينبغي إبلاغ فريق العمل، وطلب العمل من المنزل، مع إجراء الفحوصات قبل العودة إلى العمل، وأثناء التواجد في المكتب أو في أي موقع عام يجب ارتداء الكمامة المناسبة، وإذا بدأ الشعور بالتوعك أثناء وجود الشخص في العمل، فينبغي إطلاع المسؤول للسماح بمغادرة موقع العمل وإجراء الفحص. ومن المهم التأكد من إطلاع الزملاء في المكتب على آخر المستجدات حول نتيجة الفحص، خاصة في حال العمل على مقربة منهم في العمل.

وعن موعد إجراء فحص "كوفيد-19" في حال مخالطة المصابين، وهل يجب العزل حتى ظهور نتيجة الفحص؟ نصحت الحوسني بإجراء الفحص في اليوم الأول واليوم السابع من آخر اتصال، أو عند ظهور الأعراض، حتى وإن أظهر الفحص في اليوم الأول نتيجة سلبية، وعند الحصول على نتيجة سلبية في الفحصين، يمكن العودة لاستئناف الأنشطة مع مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية.

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