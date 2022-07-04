الإمارات تقدم دعماً شهرياً للوقود للمواطنين محدودي الدخل

المصدر: البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم .. ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم .. وذلك انطلاقاً من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة.

يقدم البرنامج دعماً للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً ومن منطلق حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ويقدم البرنامج دعما شهري بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر. ويحصل رب الأسرة المتزوج شهريا على دعم ل 300 لتر فيما تحصل الزوجة العاملة على دعم ل 200 لتر إضافي. أو يحصل رب الأسرة على دعم لــ 400 لتر اذا كانت الزوجة غير حاصلة على دعم.

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