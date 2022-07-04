حاكم الشارقة يوجه بترقية 450 من ضباط الصف مالياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بترقية مالية لـ 450 من ضباط الصف في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بعد انتهائهم من البرامج التدريبية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

أعلن ذلك اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة خلال مداخلة له ظهر اليوم الإثنين عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة، مؤكداً أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أتت في وقتها، وجاءت متناسبة مع عيد الأضحى المبارك، فأضحت الفرحة فرحتين.

وأضاف اللواء سيف الزري الشامسي أن صاحب السمو حاكم الشارقة يسعى دائما إلى إسعاد المواطنين، حيث يعمل سموه على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين بهدف إدخال البهجة في نفوسهم.

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