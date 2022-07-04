«ديهاد» و«اكسيوس إنترناشونال» تتعاونان لدعم العمل الخيري والطبي

المصدر: (دبي - البيان )

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وقّعت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، من خلال مبادرة «Forevercare»، أمس، اتفاقية تعاون مع «اكسيوس إنترناشونال»، بهدف دعم الشراكة المؤسسية بين الطرفين، وتعزيز العمل الخيري والإنساني، وتفعيل الجهود المشتركة لمساعدة المحتاجين حول العالم، من خلال تزويدهم بالأدوية، ما يسهم في تحقيق فرص الشفاء العاجل لهم. ونصت الاتفاقية، التي تأتي استمراراً لنهج العمل الخيري للإمارات، وتهدف لتوفير الأدوية والعلاج للمرضى المحتاجين.

وقال الدكتور عبد السلام المدني رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي: إن الاتفاقية تأتي سعياً من مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، لتعزيز الروابط المؤسسية والأخوية في مختلف المجالات الصحية والإنسانية، من خلال مبادرة «Forevercare».

وأعرب أنس نوفل السفاريني، المدير التنفيذي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «اكسيوس إنترناشونال»، عن سعادته بهذا التعاون الثمين، الذي سيعمل على توفير الوصول الضروري للأدوية لكافة الدول المتضررة.

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