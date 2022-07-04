المنافذ الحدودية بالشارقة جاهزة لاستقبال الزوار بالعيد

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة جاهزية جميع الجهات والمنافذ في الإمارة لاستقبال الزوار والقادمين للدولة خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتسهيل كافة الإجراءات أمامهم للاستمتاع بأجواء العيد في الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس للعام 2022، الذي عقد في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره العقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي في قيادة مجموعة حرس الحدود، والعقيد عبدالعزيز سرحان الزعابي مدير الخدمات المساندة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والمقدم وليد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، والمهندس إسماعيل حسين ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالرحمن الكندي مقرر اللجنة، وخالد كرم الكعبي رئيس وحدة المنافذ البرية بالإدارة العامة لأمن المنافذ، إلى جانب ممثل عن جهاز أمن الدولة وممثل دائرة شؤون البلديات.

وأكد المجتمعون الجهوزية العالية لتقديم أرقى الخدمات للمسافرين والقادمين إلى الدولة خلال إجازة العيد، وتسهيل إجراءاتهم وفقاً لأعلى المعايير وضمان انسيابية تامة لدخول البضائع والشحنات التجارية، فضلاً عن التأكد من جاهزية المحاجر الزراعية والبيطرية التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي لاستقبال الإرساليات المتنوعة.

وأوضح محمد إبراهيم الرئيسي حرص اللجنة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على تطبيق أرقى المعايير في الخدمات المقدمة للمسافرين وزوار الدولة خلال إجازة عيد الأضحى بما يليق بمكانة الإمارات بوصفها وجهة سياحية رائدة ومفضلة في المنطقة من خلال السعي الدائم نحو توفير كافة الإمكانات للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة، مشيراً إلى أن اللجنة على أهبة الاستعداد لتجاوز التحديات التي من الممكن أن تواجهها خلال هذه الفترة، خاصة في ما يتعلق بالازدحام في منفذ دبا الحصن الغربي.

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