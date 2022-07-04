المراكز الجمركية البحرية بدبي تنجز 61852 عملية تفتيش و120 ضبطية بالربع الأول

المصدر: دبي – البيان

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عززت جمارك دبي قدرتها على حماية المجتمع عبر تطوير أداء التفتيش الجمركي في إدارة المراكز الجمركية البحرية، حيث بلغ عدد عمليات التفتيش في المراكز الجمركية البحرية في الربع الأول من العام 2022 نحو 61852 عملية تفتيش، فيما بلغ عدد الضبطيات التي أنجزتها هذه المراكز خلال الفترة نفسها 120 ضبطية، وفي العام 2021 بلغ عدد عمليات التفتيش في المراكز الجمركية البحرية 150541 عملية تفتيش وبلغ عدد الضبطيات التي إنجزتها 248 ضبطية.

وقال راشد سيف الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية مكلف: «تمكنا من تطوير نظام المعاينة والتفتيش في مراكزنا الجمركية لتحقيق أفضل النتائج في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة، وأثبتت إدارة المراكز الجمركية البحرية نجاحها في منع دخول هذه البضائع إلى الدولة من خلال رفع جاهزية المراكز التابعة وتعزيز قدراتها على صعيد حماية المجتمع بفضل جهود ضباط التفتيش الجمركي المتيقظين دوماً والمتأهبين باستمرار لصد كل المخاطر من موقعهم في خط الدفاع الأول عن المجتمع».

وأضاف: «حققت أنظمة المسح الذكية التي طورتها جمارك دبي ومن أبرزها النظام المتطور لفحص الحاويات نجاحاً كبيراً في تحديد الشحنات المشتبه فيها لإخضاعها لعمليات التفتيش الدقيقة من أجل ضبط الممنوعات ومنعها من الدخول إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية البحرية في إمارة دبي، حيث تصل القدرة الاستيعابية للنظام المتطور لفحص الحاويات إلى فحص 900 حاوية في الساعة، ويعمل النظام على تنبيه المفتشين إلى إمكانية وجود مخاطر في الشحنات المشتبه بها من خلال توضيح مستوى الكثافة في المواد المنقولة ضمن الحاويات التي يتم فحصها، ما يمكننا من تحديد الحاويات التي يتم إخضاعها للتفتيش من قبل ضباط التفتيش الجمركي مع الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية التابعة للدائرة وأجهزة الفحص الأخرى، وقد تمكنا من تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال دورات التدريب المتتابعة التي تزودهم بأحدث المعلومات والخبرات في التفتيش الجمركي على المستوى العالمي ما يدعم قدرتهم على القيام بمهماتهم في الوصول إلى البضائع المحظورة بالرغم من عمليات الإخفاء والتمويه التي يتبعها القائمين بمحاولات التهريب».

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