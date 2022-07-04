فتح باب المشاركة في «النخلة في عيون العالم» و«النخلة بألسنة بالشعراء»

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أبوظبي - البيان

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.. أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر بعنوان «النخلة في عيون العالم» في دورتها الرابعة عشرة 2023.

ودعت الأمانة العامة الفنانين محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين من كافة أنحاء العالم للمساهمة في هذه المسابقة الدولية، تقديراً للنخلة وتعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي، بالإضافة إلى فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء» في دورتها السابعة 2023، حيث دعت كذلك كافة الأدباء والشعراء والشاعرات من كافة الدول العربية للمساهمة في هذه المسابقة الدولية بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه (النبطي والفصيح) كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، وتعزيزاً لدور الشعر في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه الزراعي.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على النجاح الكبير الذي حققته المسابقات في دوراتها الماضية من خلال الزيادة الواضحة في عدد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية الصور والقصائد المشاركة. وقال إن هاتين المسابقتين تأتيان ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر ودعمه اللامحدود للشجرة المباركة عبر توظيف فن التصوير الضوئي والشعر العربي (النبطي والفصيح) كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر وخلق فضاء أرحب لتبادل الثقافات من كافة أنحاء العالم.

وعن فئات وجوائز المسابقتين.. أشار أمين عام الجائزة إلى أن مسابقة «النخلة في عيون العالم» تتألف من فئتين هما: «فئة نخلة التمر» و«فئة الصناعات الحرفية من النخيل»، في حين تضم مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» فئتين هما: «فئة الشعر الفصيح» و«فئة الشعر النبطي».

وحول جوائز الفائزين في المسابقتين.. أوضح زايد أن الفائز بالمركز الأول ضمن كل فئة يحصل على 15000 درهم، والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة 10000 درهم، والفائز بالمركز الثالث ضمن كل فئة 5000 درهم، بالإضافة إلى شهادات تقدير ودرع تذكارية.

لجنة تحكيم

أكد الدكتور عبدالوهاب زايد أن هناك لجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم الصور المشاركة، ولجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم القصائد الشعرية المشاركة، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستلام الصور هو 31 ديسمبر 2022 حصرياً من خلال الموقع الإلكتروني التالي (https:/‏/‏www.datepalmphoto.com/‏) وآخر موعد لاستلام القصائد الشعرية هو 31 ديسمبر القادم حصرياً من خلال الموقع الإلكتروني التالي (https:/‏/‏www.datepalmpoetry.com/‏) في حين سوف يتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقات خلال فبراير 2023.

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