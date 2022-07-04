بدء تطوير شاطئ البطين للسيدات بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن البدء بأعمال مشروع «تطوير شاطئ البطين للسيدات» في مدينة أبوظبي، في خطة جديدة تتضمن إضافة مرافق ومنشآت عصرية وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير تجربة مميزة تتسم بالخصوصية للسيدات في إمارة أبوظبي.

ويعزز مشروع تطوير شاطئ البطين للسيدات من مستوى البنية التحتية في الموقع عبر توفير مساحات مجتمعية مبتكرة وعصرية لتلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين، ليعكس التزام الدائرة بوضع متطلبات سكان الإمارة كمحور أساسي في كافة استراتيجياتها وعملياتها، من خلال إعادة إحياء وتطوير المناطق في أبوظبي، وتطوير المزيد من الخيارات المميزة للوجهات الترفيهية للسيدات، اللاتي يشكلن عنصراً هاماً في التنمية المستدامة للمجتمعات ودفع عجلة التطور في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى إغلاق الموقع الحالي لشاطئ البطين للسيدات بشكل مؤقت خلال فترة التطوير وحتى انتهاء المشروع في الربع الثاني من عام 2023، وذلك لتحقيق رؤية الدائرة في دعم التوجهات الحكومية لرفع جودة الحياة في الإمارة.

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