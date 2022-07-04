«دفاع مدني دبي» تختتم دورة القيادة الاستراتيجية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي دورة (القيادة الاستراتيجية)، والتي استهدفت مديري الإدارات والمراكز، بحضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد سليمان عبد الكريم البلوشي، مدير إدارة الشؤون الفنية، والضباط مديري الإدارات والمراكز.

واشتملت الدورة على بناء الخطة الاستراتيجية وصياغة خطة المستقبل، والمقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية للعمل المؤسسي، بجانب التمارين العملية والتطبيقية.

ونوه الفريق خبير راشد المطروشي إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي وتعزيز المهارات القيادية، مؤكداً أن الدورة بمثابة برنامج متكامل ضمن مبادرة التطوير والتدريب المستمر لتطوير القيادات في الإدارة العامة لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى اكتساب المعارف المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقها في مجالات العمل، والتعرف على أنماط الإشراف والقيادة.

وأكد أن دورة القيادة الاستراتيجية قد شملت كافة الجوانب المقررة لتواكب توجهات القيادة الرشيدة في صياغة استراتيجية العمل الوطني الأكبر للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى شموليتها على كافة الجوانب التخصصية لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات وخطة وزارة الداخلية وخطة حكومة دبي واستراتيجية الدفاع المدني بدبي.

وطالب اللواء المطروشي مديري الإدارات والمراكز بتعزيز الدور الريادي في نقل المعرفة والاستفادة من محاور الدورة وتطبيقها بشكل عملي في كافة الجوانب العملية، مع ضرورة تطوير الموقف الإيجابي في إداراتهم ومراكزهم لمضاعفة الإنتاجية، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية لكافة العاملين وتكوين فرق قادرة على تحقيق الأهداف الموضوعة.

وأشارت عفاف جاسم المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إلى أن الدورة تأتي في إطار التطوير المستمر واكتساب المهارات والأساليب المتقدمة التي تنعكس على تعميق المهارات وتفعيل دورها في تحفيز المديرين ونوابهم والمسؤولين عن تنفيذ السياسات، ودفعهم على الالتزام بالأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة.

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