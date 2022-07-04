أكاديمية شرطة دبي تطلق «الميدان الافتراضي للعمليات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، انطلاق تجربة الميدان الافتراضي لعمليات الشرطة الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد سلطان علي خميس الشامسي مدير إدارة التدريب التخصصي، ونائبه المقدم الدكتور عمر الظريف، والنقيب عبد الله حمد الشامسي رئيس قسم عمليات الشرطة.

وأكد السويدي، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال الابتكار في القدرات المؤسسية، وتطوير رأس المال البشري بأحدث الأساليب والتقنيات، لتخريج كوادر من الضباط المرشحين على درجة عالية من الكفاءة والجاهزية، والاستعداد لصنع المستقبل الذي تطمح إليه القيادة الرشيدة، من خلال توظيف أحدث التقنيات ونظم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التدريب والانتقال من التدريب التقليدي إلى التدريب الذكي، ضمن بيئة افتراضية، تحاكي الواقع العملي، وتُمكن المدرب والمتدرب من التفاعل بعيداً عن المعوقات التي تواجه الأساليب العادية.

وأوضح العقيد سلطان الشامسي، أن مبادرة الميدان الافتراضي لعمليات الشرطة، تهدف إلى تدريب رجال الشرطة والفرق التخصصية على عمليات الشرطة بطريقة افتراضية ذكية لأكثر من 365 سيناريو، يحاكي الواقع العملي من خلال تقنية «VR» والذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز