عبد الله المري يطلع على تطور الخدمات الرقمية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على مراحل تطور الخدمات الرقمية للقيادة العامة لشرطة دبي المقدمة للمتعاملين والموظفين، والتي تضمنت مراحل تطور القيادة العامة من الحكومة التي بدأت من العام 2001 إلى العام 2012، والتي تضمنت النظام المروري الموحد، وشاشات اللمس، وتطبيق شرطة دبي، وبلغت نسبة التحول فيها 100%، وحصلت فيها شرطة دبي على 31 جائزة، من أهمها الدائرة الحكومية المتميزة إلكترونياً منذ عام 2002 وحتى عام 2006، وجائزة الاستخدام الأمثل للخدمات الإلكترونية في العام 2006.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أقيم في مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

واستعرض الرزوقي مراحل تطور خدمات شرطة دبي خلال فترة الحكومة الذكية من العام 2013 وحتى العام 2017، وذلك من خلال تقديم خدماتها عبر التكنولوجيا الافتراضية، ومركز الشرطة الذكي، والشهادات الرقمية، والبيانات المفتوحة والمشتركة، وحققت شرطة دبي نسبة 100% في التحول الذكي للخدمات، ونالت من خلالها 68 جائزة، من أبرزها الجهة الحكومية المتميزة في التحول الذكي 2016، وأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الذكي محلياً وإقليمياً وعالمياً لمدة 6 سنوات متتالية.

وقدم الرزوقي نبذة للحضور عن مراحل تطور خدمات شرطة دبي خلال فترة الحكومة الرقمية، وذلك من العام 2018 وحتى العام 2021، وذلك من خلال مشروع بلوك شين، ومشروع عيون، والدورية الذكية، ومشروع المساعد الافتراضي «آمنة»، وحققت فيها الشرطة نسبة 100% في سياسة التحول اللاورقي، ونالت فيها شرطة دبي 32 جائزة، من أهمها راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي».

مؤشرات

واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومنها نسبة المعاملات الرقمية المنجزة من إجمالي المعاملات، والتي بلغت 99.8%، ونسبة 0.2% للمعاملات المنجزة الحضورية لمراكز تقديم الخدمة، ونسبة استمرارية الخطوط الشبكية لشرطة دبي، التي بلغت 100%، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

كما اطلع معاليه على نتائج لعبة إكسبو التي أطلقتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي على منصتي «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، التي طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، للتعريف بمعرض إكسبو، والترويج له.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز