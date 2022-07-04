شرطة أبوظبي تؤكد أهمية تضافر الجهود في مكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المؤسسية والمجتمعية للوقوف سداً منيعاً ضد المخدرات ومحاربة هذه الآفة القاتلة، التي تنعكس سلباً على الجميع.

وأوضحت في برنامج بلادنا أمانة عبر أثير إذاعة أبوظبي fm في حلقة خصصتها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أن الوطن بحاجة ماسة إلى كل أبنائه ليسهموا بكل طاقاتهم في سبيل رفعة مجتمعهم ونهضته.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات حرص شرطة أبوظبي على تحقيق المزيد من التطورات، باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة، لافتاً إلى أن عناصر مكافحة المخدرات يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة، في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون في استخدام كل الأساليب الإجرامية، من أجل تسريب سمومهم إلى داخل المجتمع الإماراتي لاستهداف شبابنا.

وذكر أن عصابات المخدرات تلجأ إلى تطوير أساليب التهريب وإخفاء المواد المخدرة بشكل مستمر، في المقابل تحرص الجهات المعنية بمكافحة المخدرات إلى تطوير أساليبها، لذا حرصت شرطة أبوظبي على دعم مديرية مكافحة المخدرات بأساليب حديثة ووسائل تكنولوجية متطورة لتتبع العصابات وإحباط محاولاتها في تهريب المخدرات.

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