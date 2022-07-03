«ربدان» تنظم «أفكار ملهمة من عالم الشرطة والأمن»

المصدر: أبوظبي- وام

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استضافت أكاديمية ربدان في المسرح الرئيسي مؤتمر «TEDxRabdanAcademy» العالمي بعنوان «أفكار ملهمة من عالم الشرطة والأمن» بحضور جيمس مورس رئيس الأكاديمية وعدد من أعضاء الإدارة العليا بها.

وتضمن المؤتمر جلستين تناولت الأولى «التكنولوجيا والمدن الذكية والأمن السيبراني في مدن المستقبل»، وتناولت الجلسة الثانية «تعزيز القدرات وبيئة العمل في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات».

وأكد مورس أن تنظيم المؤتمر يأتي من منطلق حرص أكاديمية ربدان على توظيف المنصات النقاشية المحلية والعالمية في تعزيز مبادئ المعرفة والعلم من خلال ترسيخ التفكير الجماعي، وتشجيع الابتكار، وتبادل المعرفة وصياغة رؤى وأفكار جديدة تتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها في هذا الشأن.

وأضاف: «إن المؤتمر منصة معرفية تتماشى مع أهداف أكاديمية ربدان الرامية لتوظيف وتعزيز المواهب والموارد المتاحة، وترسيخ عملية تبادل الأفكار ودعم البرامج والفعاليات التعليمية واللقاءات الأكاديمية الهادفة، بما يُسهم في تحقيق الفائدة القصوى للمشاركين».

وتحدث في الجلسة الأولى من المؤتمر الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور جوليان لوفس مدير العلاقات في المركز الوطني الألماني للدفاع السيبراني، والبروفيسور سبيردون ليتساس أستاذ برنامج الأمن الداخلي في أكاديمية ربدان.

وفي المحور الثاني من المؤتمر تحدثت كل من الدكتورة آنا دولديز أستاذ مشارك في أكاديمية ربدان، والدكتورة أسماء النعيمي أستاذ مشارك في أكاديمية ربدان، والدكتورة دينا حسن الصوري مستشار أكاديمي في أكاديمية ربدان.

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