«الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل ملفات المرشحين حتى 22 يوليو

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن استقبال ملفات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى 22 يوليو الحالي بهدف إتاحة المجال لأكبر عدد من المشاركات في الفئات الجديدة التي تمت إضافتها للجائزة، ومنح الوقت الكافي للجمهور للتعرف على قنوات استقبال الملفات وشروط الترشح الجديدة ومعايير الفوز.

وتستقبل الجائزة طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني www.igcc.ae وتشترط أن يشتمل ملف التقديم على فيديو تعريفي بالمبادرة لا تتجاوز مدته 5 دقائق للتعريف للمبادرة، بالإضافة إلى ملف يوضح الفكرة العامة للمبادرة ويتضمن اسم المؤسسة وشعارها وعنوان التقرير وتاريخ التقديم، إضافة إلى صفحة المحتويات وملخص المبادرة مع شرح عن الاستراتيجيات والنتائج والأهداف وخطط العمل وفق المحاور الرئيسة التي تم تحديدها لكل فئة بما لا يزيد على 1000 كلمة باللغة العربية لفئات الإمارات والوطن العربي واللغة الإنجليزية للفئات العالمية.

وتتيح الجائزة لمن يرغب بالترشح عدة طرق فضمن فئات «التقديم المباشر» يمكن التقدم بالطلب بشكل مباشر من الجهة أو المؤسسة أو الأفراد وفقاً لمتطلبات وشروط فئات الجائزة وفي فئات «لجنة التحكيم» تقوم اللجنة بمتابعة ورصد التجارب البارزة في الاتصال الحكومي ثم تتواصل مع المؤسسة أو الجهة التي نفذتها لترشيحها ضمن الفئات التي تتناسب معها.

أما الطريقة الثالثة فإنها تتمثل في اختيار شركاء الجائزة للجهات أو المؤسسات ذات الممارسات الرائدة في الاتصال الحكومي، حيث تختار المرشح لجائزة «أفضل اتصال حكومي يستهدف الشباب» بالشراكة مع مركز الشباب العربي وفي فئة «أفضل البرامج المؤثرة في المسؤولية المجتمعية» بالشراكة مع مؤسسة «كارما» العالمية للرصد والتحليل الإعلامي أما فئة «أفضل مؤسسة اقتصادية تدعم المشاريع الناشئة» فإنها تأتي بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى الشراكة مع المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» في فئة «أفضل صورة في الاتصال الحكومي» ومع «حكومة 01» في فئة «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي».

وتعتمد الطريقة الرابعة «فئة التصويت» بشكل كامل على الجمهور في دولة الإمارات حيث تدعو الجائزة أفراد المجتمع لاقتراح وترشيح حملات اتصال حكومية أثرت في حياتهم ومسلكياتهم وذلك على الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتتيح الجائزة طرقاً فعالة يمكن إرسال طلبات الترشح من خلالها تتضمن إرسال فيديو يبرز ممارسات الاتصال الحكومي المختارة للترشح ويوضح ميزات الاتصال من جوانبه المختلفة والتي تشمل التخطيط والتنفيذ والمهارات المستخدمة والنتائج المتوقعة على ألا تتجاوز مدته 5 دقائق.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في تجهيز ملف يشمل توضيحاً شاملاً عن المبادرة أو الممارسة المرشحة إلى جانب توضيح الأسباب التي تجعلها مؤهلة للفوز.

وفي فئة التصويت يتم الاختيار بالشراكة مع «كارما» للتحليل والرصد الإعلامي حيث تختار الشركة ثلاثة مؤثرين على مستوى الوطن العربي في منصات التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات ممن قدموا الدعم للمفاهيم والأفكار والتجارب المثمرة القائمة على مبادئ الاتصال الحكومي التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ثم يتم التواصل مع المرشحين لتصوير فيديو ثم يتم رفع ملفات الفيديو على الموقع الإلكتروني www.igcc.ae بعد ذلك يفتح باب التصويت للجمهور على الموقع.

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