حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بنجاح المهمة "سيريوس 21"

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم "الأحد"، لقيادة وشعب الإمارات نجاح المهمة "سيريوس 21"، أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر": "نبارك لقيادة وشعب الإمارات نجاح المهمة "سيريوس 21"، وهي أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء... انطلقت المهمة في 4 نوفمبر 2021 واستمرت لمدة 240 يوماً في موسكو، بمشاركة صالح العامري ورواد محاكاة من روسيا وأمريكا... إنجاز جديد يسجَّل لأبناء الإمارات وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء".

وكان قد انتهت اليوم "الأحد" بنجاح كبير "المهمة رقم واحد"، من مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، بخروج صالح العامري من العزل بالمجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والذي قضى خلالها 8 شهور في إجراء 70 تجربة علمية تستهدف دراسة المشكلات الطبية الحيوية والنفسية لدى البشر، الناجمة عن العزلة في الفضاء وتقييد الحركة.

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