الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً تكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 الجزر الثاني عند الساعة 21:51.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة13:18 الثاني عند الساعة 00:42 والجزر الاول عند الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 85 25

دبي 38 31 80 35

الشارقة 40 31 80 30

عجمان 39 32 85 35

أم القيوين 40 30 85 35

رأس الخيمة 41 31 85 35

الفجيرة 35 32 85 50

العين 43 29 75 25

ليوا 44 29 85 15

الرويس 41 28 80 30

السلع 41 29 80 30

دلما 39 32 85 30

طنب الكبرى 37 29 80 30

طنب الصغرى 37 29 80 30

أبو موسى 37 33 80 30 .

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