ضابط بشرطة أبوظبي يجتاز "سباق الكوكب" بجورجيا

المصدر: البيان

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اجتاز الرائد أحمد حسين الكثيري من شرطة أبوظبي، وأول عداء إماراتي بنجاح السباق الثاني ضمن سلسلة سباق الكوكب والتي استضافتها دولة جورجيا في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو 2022 وأقيم لمدة (7) أيام متواصلة على ست مراحل وبمشاركة 42 عداء ومتطوعين عالميين من 26 دولة.

وأقيم سباق الجري في المناطق الوعرة بمدينة جافكاتا Javakheti والواقعة ضمن سلسلة جبال القوقاز الجنوبية ولمسافة 250 كم ووصل مجموع الارتفاع خلال مسار السباق إلى 5.642 متر فوق سطح البحر.

وأوضح الكثيري أن السباق اتسم بالخطورة الكبيرة ومواجهة التحدي من خلال الارتفاعات والرياح والأمطار الباردة والجري على الطين والمستنقعات نتيجة الأمطار الغزيرة، لافتاً إلى أن سباق الكوكب عبارة عن سلسلة سباقات تقام في 5 قارات مختلفة ومسافة كل سباق 250 كم، و مجموع السباقين الذين تم الانتهاء منهم 500 كم ويتبقى 750 كم.

وأضاف، على الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهتنا في حمل جميع الاحتياجات والطعام لمدة 7 أيام في حقيبة ظهر طوال فترة السباق إلا أنا كنا أكثر تفاؤلا وتحديا في تحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكداً سعيه لتسجيل إنجاز عالمي في رياضة الالترا ماراثون عبر ضم الدولة لنادي 4 desert grand Salam plus والذي يتطلب الانضمام إليه اجتياز 5 سباقات في 5 قارات مختلفة ومسافة كل سباق 250 كم خلال عام رياضي واحد لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تنضم لهذا النادي والسادس عالميا.

وأعلن أنه سيشارك في أطول سباق صحراوي في العالم في دبي حال تنظيمه العام المقبل في نسخته الثانية لمسافة 300 كم وبعدها ستكون الإمارات أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز لمسافة إجمالية للسباقات الست والتي تصل إلى 1550 كم.

كما حصل على المركز الثاني في أبرد ماراثون في العالم خلال مشاركته الأخيرة هذا العام في سيبيريا حيث بلغت درجة الحرارة 54 تحت الصفر كأول مشاركة عربية في هذا السباق.

ويعد الرائد أحمد الكثيري أول عداء إماراتي ينهي منافسات التراما ماراثون الرمال المغربي الذي أقيم عام (2019) في الصحراء المغربية وهو من أكثر المسابقات صعوبة على مستوى العالم، ووصف مشاركته في الماراثون بالمغرب بـ "حلم " راوده منذ سنوات حين بدأ الانخراط في رياضة العدو وتخصص في سباقات الألترا ماراثون، وتحققت أمنيته كأول عداء إماراتي يشارك في السباق بعد أن أجرى تدريبات يومية استعدادا للسباق.

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