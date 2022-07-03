محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان قادة رواندا وكندا والصومال

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تهنئة إلى بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور إدوارد نجيرينتي رئيس وزراء جمهورية رواندا.

كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى جستن ترودو رئيس وزراء كندا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تهنئة إلى حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.

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