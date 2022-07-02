«تعاونية الاتحاد»: التعاونيات لها مساهمات مجتمعية غير محدودة

المصدر: دبي - البيان:

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أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد أن التعاونيات ليست مجرد منافذ للبيع بالتجزئة ولها مساهمات مجتمعية غير محدودة، وباتت من أهم المساهمين لتقديم الخدمات المجتمعية، وذلك بمناسبة بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات الذي يُحتفل به في أول سبت من شهر يوليو منذ عام 1923 من قبل التحالف التعاوني الدولي، لافتا

إلى أن المناسبة تساعد في إبراز دور التعاونيات المجتمعية وما أنجزته على أرض الواقع.

وأوضح أن التعاونيات أثبتت أنها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتخطيها، وما يثبت ذلك قدرتها على الصمود ومواجهة أزمة كورونا منذ بدايتها للآن عبر المشاركة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير جميع السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار منافسة ومخفضة، ما ساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على رأس المال، وتقوية القيم الأخلاقية المجتمعية وتحقيق السلام للأفراد بأمنهم الغذائي، لافتاً إلى أن تعاونية الاتحاد تؤمن بأهمية تضافر جهود التعاونيات سوياً للمساعدة في بناء مجتمع وعالم أفضل للجميع عبر تقديم خدمات عالمية مميزة.

مناسبات

وأشار إلى أن اليوم الدولي للتعاونيات يعتبر من المناسبات التي تستذكر فيها كل تعاونية مراحل تقدمها منذ إنشائها سواء على مستوى الخدمات أو الإنجازات أو المساهمات المجتمعية التي قدمتها للمجتمع، إضافة إلى أنها تجعلها تستشرف المستقبل لتلبية جميع طلبات السكان والمستهلكين لخلق عالم أفضل للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن تعاونية الاتحاد تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية من العناصر الأساسية التي تتميز فيها كونها تعتبرها أولوية قصوى لها، مؤكداً أن هذا الأمر يدفعها إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع وأفراده بجميع فئاته، وأن تكون الأفضل دائما بخدماتها كافة، إذ أنها تلعب دوراً كبيراً في المحافظة على تنافسية الأسعار بالأسواق عبر عروضها التي تطرحها بشكل دوري، ما يعود بالفائدة على المستهلكين.

وقال البستكي: إن تعاونية الاتحاد تطلق في كل عام بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات تخفيضات كبيرة على جميع المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً لإسعاد المستهلكين وإبراز دورها في دعم الفئات المجتمعية عبر توفيرها لمنتجات بأسعار مخفضة ومنافسة، لافتاً إلى أن حجم مبيعات الخضار والفواكه الطازجة المحلية والعضوية في ارتفاع مستمر بسبب جودة المنتجات العالية، حيث يأتي دعم وتشجيع الزراعة المحلية على رأس أولويات تعاونية الاتحاد، مشيراً إلى أن التعاونية تقدم دعمها باستمرار للمزارع الإماراتية وتتعاون مع جميع المزارعين لدعم المنتجات المحلية بالأسواق.

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