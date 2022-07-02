«حول الإمارات» تفتتح فرعها الثاني في الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، العلامة التجارية المحلّية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة، متجرها الثاني في منطقة الحليفات، الفجيرة، والذي يعد أكبر متجر مستقل في الفجيرة، وهو جزء من استراتيجية التوسع الخاصة بحول الإمارات لتوسيع نطاقها، وتعزيز وجودها في المنطقة.

ويعد افتتاح متجر حول الإمارات الجديد، عملاً هادفاً، كونه الفرع الثاني في الفجيرة، والفرع رقم 18 في الإمارات، والفرع رقم 22 في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس نمو العلامة التجارية في جميع أنحاء الإمارات.

ويضم المتجر المستقل المكون من طابقين، مجموعة واسعة من الأثاث الساحر والعصري، على أعلى مستوى. يوجد أيضاً قسم منفصل للأثاث العملي، مثل الأرائك المعيارية، وحلول عملية لغرف النوم ذات التصميمات الحديثة متعددة الوظائف، والتي تحظى بشعبية بين المستهلكين. كما يحتوي المتجر على قسم كامل مخصص للأطفال، ومجموعة كبيرة من الأدوات المنزلية، ومنتجات سطح المائدة وأدوات المطبخ، ومجموعة كبيرة من ديكورات الجدران، وقسم خاص بالمراتب الفاخرة.

وقال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة: إن افتتاح متجرنا الثاني في الفجيرة، يحقق هدفنا في أن نكون الحل الشامل لجميع احتياجات تأثيث المنازل لعملائنا في الإمارة. تم اختيار مجموعتنا الواسعة من المنتجات، من أجزاء مختلفة من العالم. نتطلع إلى الترحيب بعملائنا، لاستكشاف والاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية، مع منتجات مميزة وحصرية في التصميم، ومتفوقة في الجودة، وفريدة من نوعها في الأناقة.

وأضاف كاتاوالا: بمناسبة الافتتاح، يقدم فرعنا الجديد عرضاً مميزاً، تحت اسم «تسوق مجانا»، من 30 يونيو 2022 حتى 4 يوليو 2022، حيث يتم منح العملاء فرصة تسوق مجاني، من خلال الحصول على قسيمة شراء تعادل المبلغ الذي ينفقونه، والتي يمكنهم استردادها في نفس اليوم عند الشراء التالي، أو في أي وقت خلال فترة العرض.

سيلبي متجر الفجيرة الجديد، الإقبال المتزايد على المنتجات المنزلية في الإمارة، وزيادة الطلب على الأثاث عالي الجودة، والتصميمات المعاصرة والفريدة من نوعها.

وتقدم حول الإمارات مجموعة استثنائية من مجموعات الأثاث والأكسسوارات المتنوعة، التي تتميز بالأناقة، وبأسعار تنافسية، لأفضل قيمة شرائية، لتلبي مختلف الاحتياجات.

وتأسست «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» في عام 1992، وهي واحدة من أفضل العلامات التجارية الرائدة في مجال الأثاث والمفروشات في الإمارات العربية المتحدة. كما تقدم مجموعة متنوعة من أحدث التصاميم، الأقمشة والألوان، ما يميز العلامة التجارية بمجموعتها العصرية المميزة. نجحت العلامة التجارية في الجمع بين رؤيتها، المعرفة والدراية الصناعية، لخلق مكانتها كشركة رائدة في مجال تأثيث المنازل في المنطقة.

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