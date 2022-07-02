«الشارقة الخيرية» تشارك في حملة «تسيير الحج»

المصدر: الشارقة - وام

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تشارك جمعية الشارقة الخيرية في الحملة الوطنية لبعثة حجاج بيت الله الحرام بتسيير حملة الحج للأسر المتعففة من داخل الدولة وخارجها والتي أتاحت من خلالها الفرصة لـ 120 شخصاً من ذوي الدخل المحدود الذين تكفلت الجمعية بإيفادهم ضمن الحملات الوطنية بالدولة لأداء مناسك الحج.

تأتي الحملة استمراراً لنهج الجمعية القائم على دعم ذوي الدخل المحدود وتحقيق أملهم بأداء مناسك الحج بدعم وتعاون أصحاب الأيادي البيضاء.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إنه بفضل الله تعالى ومن ثم دعم المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء فقد أتمت الجمعية مبكراً جميع الإجراءات المتعلقة باختيار الأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم من خلال لجنة المساعدات بواقع 20 شخصاً إلى جانب 100 من الحالات التي تم ترشيحها من قبل مكاتب الجمعية في الخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلك الدول.

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