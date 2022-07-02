شرطة الفجيرة تطلق حملة «صيف آمن بلا غرق» من شاطئ الرغيلات

المصدر: الفجيرة - وام

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انطلقت فعاليات الحملة الأمنية «صيف آمن بلا غرق»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة، ومجلس شباب القيادة، بمشاركة ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وبالتعاون مع الشركاء إدارة الدفاع المدني، وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة، ودائرة الأشغال والزراعة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وهيئة البيئة، ومفوضية كشافة الفجيرة، ومجلس شباب الفجيرة، إلى جانب كوكبة من متطوعي منصة الإمارات للتطوع، وذلك تزامناً مع موسم الصيف، وكثرة ارتياد الشواطئ، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

استهدفت الحملة التي انطلقت من شاطئ الرغيلات، مرتادي البحر على مختلف شواطئ الإمارة والمنتجعات والفنادق والمزارع، من خلال توزيع نشرات التوعية بعدة لغات (العربية، الإنجليزية والأوردو)، إضافة إلى نشر الوعي، وتثقيف الجمهور، وإرشاد مرتادي الشاطئ بمعايير وقواعد السلامة أثناء ممارسة السباحة للجمهور والعائلات، للحد من حوادث الغرق.

وعي

وقال النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن الحملة تأتي بتوجيهات من القائد العام، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، من منطلق اهتمام شرطة الفجيرة برفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ، في ظل الإقبال المتزايد على الشواطئ، مع بدء موسم الصيف، وتعزيزاً لاستراتيجية شرطة الفجيرة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية، وتهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وضمان الجاهزية، من خلال تعميم التوعية الأمنية، وتفعيل دور الشراكات في المجتمع في هذا الجانب.

وناشدت شرطة الفجيرة أفراد الجمهور والعائلات من مرتادي الشواطئ، ضرورة تعاونهم لإنجاح الأهداف المرجوة من الحملة، وشددت على خطورة إهمال الأسر لأبنائهم، لا سيما أثناء ممارسة السباحة، وضرورة ارتداء سترة النجاة، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، وعدم البقاء في مياه البحر بعد غروب الشمس، وأخذ الحذر من خطورة التعرض لضربة الشمس المباشرة أثناء الصيف.

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