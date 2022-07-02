تكريم أبناء العوامر الحاصلين على درجة الدكتوراه

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي أبناء العوامر الحاصلين على درجة الدكتوراه، وذلك في مجلس بن حم في مدينة العين.

واستقبل الشيخ مسلم الدكتور جمال سالم عبدالله العامري الحاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة، والدكتور مبارك سالم بخيت بن حويل العامري الحاصل على درجة الدكتوراه في طب الأسنان، مثنياً على جهودهما وعملهما الدؤوب.

وأكد الشيخ مسلم بن حم حرص القيادة الرشيدة على تشجيع أبنائها على التقدم العلمي والسعي للحصول على أفضل الدرجات العلمية، في مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك انطلاقاً من أهمية بناء إنسان واعٍ ومثقف يكمل مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة.

ارتقاء

وقال عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي: ترتقي المجتمعات وتزدهر من خلال التعلم، ولا يمكن أن تتطور المجتمعات وتصل للريادة والصدارة من غير التعليم الذي هو أساس بناء الإنسان والحضارة، وبالتعلم تنزاح غشاوة الجهل وتنشط العقول وتتحرك القلوب نحو البناء والعطاء.

وتقدم المكرمون بالشكر للشيخ مسلم بن حم على دعمه اللا محدود، مؤكدين أنهم سيكملون مسيرة الآباء والأجداد في رفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

وفي الختام كرّم الشيخ مسلم بن حم الحاصلين على درجة الدكتوراه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح الدائم في المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز