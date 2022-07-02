الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركو الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطرباً أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56، والمد الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 09:56، والجزر الثاني عند الساعة 21:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56، والجزر الأول عند الساعة 18:51، والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 90 50 دبي 39 30 90 60 الشارقة 43 29 85 50 عجمان 42 29 90 45 أم القيوين 42 30 90 65 رأس الخيمة 42 30 85 40 الفجيرة 36 30 85 60 العين 47 31 80 30 ليوا 43 30 65 20 الرويس 38 31 70 40 السلع 44 31 55 15 دلما 39 33 60 35 طنب الكبرى 30 29 95 85 طنب الصغرى 30 29 95 85 أبو موسى 30 29 95 85.

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