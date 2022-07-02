طرق دبي: لا زيادة في تعرفة وسائل النقل العامة باستثناء تغير بسيط بتعرفة التاكسي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه لا يوجد تغير في اسعار وتعرفة وسائل النقل والمواصلات العامة باستثناء تغير بسيط في تعرفة مركبات الأجرة وهو تغيير ديناميكي مبنى على تغير أسعار الوقود في السوق المحلية، حيث يتم احتساب التعرفة بناء على استهلاك الوقود لكل كيلومتر.

وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة المدروسة التي تم تطبيقها على مركبات الأجرة لن تؤثر على تعرفة فتح وإغلاق العداد.

وذكرت الهيئة أنها توفر خيارات متنوعة من وسائل النقل الجماعي أهمها مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ومنظومة متكاملة من وسائل النقل البحري المختلفة، وتتميز هذه الوسائل بتغطيتها الجغرافية لمختلف مناطق إمارة دبي، كما توفر حافلات المواصلات العامة خدمة النقل عبر المدن لمختلف إمارات الدولة.

وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال السنوات الماضية على توفير بنية تحتية صديقة للسكان، تلبي متطلبات ومعايير تكامل المواصلات، وتعزز الترابط بين مكونات المدينة، لتسهيل وصول السكان من وإلى محطات وسائل النقل الجماعي، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية لتلك الوسائل بطريقة آمنه وسهلة، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم.

وحرصت الهيئة في تنفيذ مختلف مشاريع النقل الجماعي على تعزيز الربط بين محطات مختلف وسائل النقل والمشاريع التطويرية، ومناطق الجذب المحيطة بالمنطقة، عبر تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، ومن خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات لتكامل المواصلات، مثل مواقف حافلات المواصلات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف تأجير المركبات الخاصة، ومواقف الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع السكان على استخدام وسائل التنقل غير التقليدية، مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، في التنقل من منازلهم، إلى محطات وسائل النقل الجماعي والعكس.

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