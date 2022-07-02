رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تهنئة إلى فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بول كاغامي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور إدوارد نجيرينتي رئيس وزراء جمهورية رواندا.

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