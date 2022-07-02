رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.

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