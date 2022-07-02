مركز محمد بن راشد للفضاء ينشر صور ثوران بركان بولوسان في الفلبين

المصدر: دبي - البيان

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نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صور خرائط تُظهر ثوران بركان بولوسان في الفلبين في 5 يونيو الماضي، والمناطق الزراعية والسكنية المتضررة، ويأتي ذلك ضمن إسهام المركز في الحد من أضرار هذه الكارثة ضمن مبادرة «سنتينل آسيا».

واستمر ثوران بركان بولوسان الواقع في منطقة سورسوغون نحو 17 دقيقة، في الخامس من يونيو الماضي، وقد تصاعدت منه سحابة رمادية بارتفاع كيلومتر، وفق المعهد الفلبيني لدراسة البراكين والزلازل، ما استدعى إجلاء سكان البلدات المحيطة التي غطاها الرماد.

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