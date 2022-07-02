«أمانة للرعاية الصحية» تنظم حفل تخرج لبرنامج تعليم الأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظَّمت أمانة للرعاية الصحية، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، حفل تخرج خاصاً لبرنامج تعليم الأطفال الداخلي الخاص بها، «الكنوز الصغيرة» للعام 2022، أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، من ذوي الاحتياجات التعليمية المختلفة، تخرجوا في برنامج «الكنوز الصغيرة» الفريد في مستشفى أمانة للرعاية الصحية للعناية طويلة الأمد بالأطفال. وقد حضروا حفل التخرج مع عائلاتهم واحتفلوا بقطع قالب حلوى وبنشاطات متنوعة.

وتم إطلاق برنامج «الكنوز الصغيرة» عام 2021، وهو يوفر أفضل الفرص التعليمية ضمن الفئة عينها للمرضى الذين يخضعون لعلاج بالتنفس الصناعي طويل الأمد، وذلك في منشأة حديثة ومتطوّرة في العين، يركز منهج البرنامج، الذي يراعي الاحتياجات الأكاديمية والمعرفية والجسدية والعاطفية للأطفال، على تزويدهم بمنصة شاملة تساعدهم على الاندماج بسلاسة في نظام التعليم الرسمي، بعد العلاج، يسهم فريق متعدد التخصصات من المعلمين المختصّين والمتخصصين في حياة الطفل والمعالجين المهنيين وأخصائيي العلاج الطبيعي في إنجاح هذا البرنامج.

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