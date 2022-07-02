التعرفة إجبارية على المحلات التي تستخدم الأكياس أحادية الاستخدام

المصدر: دبي - نورا الأمير - رحاب حلاوة

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باشرت متاجر التجزئة في دبي بتطبيق قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كمرحلة أولى بتعرفة قدرها 25 فلساً، وذلك تماشياً مع السياسة التي اعتمدها المجلس التنفيذي بالإمارة فبراير الماضي وصولاً للحظر الكامل خلال عامين.



وتشمل الأكياس الخاضعة للتعرفة الأكياس ذات السماكة الأقل من 57 ميكروميتراً، وأكياس البلاستيك، والأكياس القابلة للتحلل، والمصنوعة من المواد النباتية القابلة للتحلل، بالإضافة إلى الأكياس الورقية، أما المستثناة من التعرفة فتشمل الأكياس ذات السماكة الأكثر من 57 ميكروميتراً وأكياس الأدوية من الصيدليات، وأكياس الرول للخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وأكياس الخبز، والقمح، وسلة المهملات بكافة أحجامها، وأكياس الأدوات الإلكترونية، ومغسلة الملابس.



وأكدت بلدية دبي عبر دليل «تعرفة الأكياس ذات الاستخدام الواحد» أن التعرفة إجبارية على كافة المحلات التي تستخدم الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع، فيما لا يتم احتساب التعرفة في حال أحضر المستهلك أكياسه الخاصة، وأوضح الدليل أن القرار هدفه الحفاظ على البيئة وبناء منظومة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية مع تشجيع إحضار أكياس وحقائب لاستخدامها بدلاً من شراء الأكياس البلاستيكية من المحل، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن المنافذ غير الملتزمة بالقرار عبر قنوات حماية المستهلك بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عبر تطبيق «مستهلك دبي» والموقع الإلكتروني ومركز الاتصال 600545555.



سلوكيات



وأعلنت جمعيتا الاتحاد والإمارات عن تطبيقهما مبادرة سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد بداية من أمس، وذلك تماشياً مع توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتطبيق هذه المبادرة الهادفة إلى الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.

وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد: يسعدنا في تعاونية الاتحاد أن نكون من المساهمين في دعم رؤية القيادة الرشيدة في الدولة لخلق بيئة مستدامة بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن البدء بتطبيق قرار الحد من الأكياس البلاستيكية اليوم سيكون له آثار إيجابية في تغيير سلوك الأفراد والاستخدام المفرط للبلاستيك.



ولفت إلى أن التعاونية ستقدم خيارات عدة للمستهلك مقابل الاستغناء عن الأكياس أحادية الاستخدام، منها الأكياس الصديقة للبيئة القماشية بأسعار منافسة بمتناول الجميع، التي يستطيع المستهلك استخدامها أكثر من مرة في عملياته الشرائية.



وأشار إلى أن الأكياس القماشية التي توفرها التعاونية يمكن استخدامها عدة مرات، ما يقلل حجم النفايات البلاستيكية المفرطة ويساعد في الحفاظ على البيئة أيضاً، لافتاً إلى أن التعاونية ستبدأ اليوم بتوفير حقائب قماشية بسعر 3.26 دراهم للكيس الواحد، ومجموعة من الأكياس الورقية بسعر 21 درهماً لكل 12 قطعة تقريباً، و25 فلساً لكل كيس قابل للتدوير. وأكد أن التعاونية ستبذل قصارى جهدها لتطبيق هذه المبادرة الاستثنائية لضمان نجاحها واستمرارها لخلق بيئة مستدامة.



وقال محمد مجدي مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية: إن الجمعية بدأت تطبيق مبادرة سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وتم فرض رسوم 25 فلساً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد وتحديداً ذات السمك أقل من 57 ميكروميتراً، حيث سيتم إضافتها للفاتورة كسلعة ضمن باقة مشترياته، موضحاً أن الجمعية تحرص على توفير الأكياس البديلة مثل القماش تتراوح أسعارها ما بين 2.5 حتى 10 دراهم، كسلعة يمكن شراؤها من الجمعية والتي يستخدمها المستهلكون خلال فترة أسبوع أو شهر أو أكثر.



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