10000 شخص تستهدفهم منصة وزارة تنمية المجتمع الصيفية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق وزارة تنمية المجتمع «المنصة الصيفية المجتمعية» التي تتضمن سلسلة متنوعة من المبادرات والفعاليات، التي تنفذها الوزارة في مختلف إمارات ومناطق الدولة بالتعاون مع شركائها من مؤسسات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، تستهدف خلالها كافة أفراد الأسرة من أطفال وشباب وكبار المواطنين في الفترة من 3 يوليو إلى 31 أغسطس للعام الحالي.

وتستهدف الوزارة 10000 شخص في 200 فعالية لمدة ثمانية أسابيع متتالية، تتوزع في 30 موقعاً في جميع مناطق وإمارات الدولة في مراكزها ونوادي كبار المواطنين ومراكز الشركاء، حيث تعزز المنصة هذا العام ثقافة التطوع وحس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، كما تدعم المبادرات احتياجات الأفراد وتطلعاتهم من أجل تحقيق فائدة أكبر خلال الفترة الصيفية واستغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع لهم ولمحيط أسرهم والمجتمع عامة، وتشارك 15 جمعية من الجمعيات ذات النفع العام بحزمة من الأنشطة والفعاليات التي تدعم أهداف المنصة الصيفية المجتمعية في مختلف المجالات كالصحة والبيئة والثقافة والتطوع.

وحول هذا الشأن قال ناصر الزعابي مستشار بوزارة تنمية المجتمع إن المنصة الصيفية المجتمعية ترتكز بنسبة 75 بالمئة على دعم برامج مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة وهي بناء الأسرة والاستقرار الأسري والتطوع وتصميم الخدمات المجتمعية والتدريب والتوجيه والتطوير والصحة النفسية والبدنية والمشاريع متناهية الصغير، و25 بالمئة من المبادرات ستعزز برامج المراكز بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة ذات الصلة بالثقافة والرياضة والإعلام، ويتم التسجيل في المنصة لكافة فئات المجتمع عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.mocd.gov.ae وتطبيقها الذكيMOCD CONNECT.

تطوع

وأشار الزعابي إلى أن البرنامج يعزز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية في محيط أفراد الأسرة وذلك من خلال المبادرة التطوعية التي تحمل عنوان «صيفك آمن» وتعزز لدى الأفراد مهارات الاستجابة لحالات الطوارئ في أكثر الحوادث المتوقع حدوثها في الفترة الصيفية، وخلق بيئة آمنة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، يتم خلاله تدريبهم على عدد من المهارات كالإسعافات الأولية والدعم النفسي والمسح الميداني والإخلاء وغيرها، ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل 200 متطوع من موظفي الحكومة في مختلف الوزارات والمؤسسات على مستوى الدولة استعداداً لموسم الصيف ليكون لهم دور فاعل في مؤسساتهم ومحيط مجتمعهم حفاظاً على الأرواح والمكتسبات.

كما تتضمن مبادرات المنصة «أسرة وطن» والتي تأتي بالشراكة مع البرنامج الصيفي «صيفنا سعادة» الذي تنفذه حكومة عجمان، وتستهدف 40 أسرة من مواطنين ومقيمين، حيث تمنح للأسر المتميزة الفائزة وبعد مواءمتها لكافة المعايير التي تتضمن التخطيط الأسري، الشراكة بين أفراد الأسرة، البرامج التطوعية، التنمية الذاتية للأبوين، الرعاية الصحية، والعلاقات الأسرية، دعم القدرات الخاصة، والهوية الوطنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز