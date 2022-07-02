«كهرباء دبي» تكرم مهندساتها المواطنات المتميزات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بموظفاتها الإماراتيات المهندسات من مختلف قطاعات الهيئة، اللواتي يمثلن نموذجاً مضيئاً في العمل الوطني الفعّال وإعداد أجيال المستقبل. ونظمت اللجنة النسائية في الهيئة سلسلة من الفعاليات تقديراً لتفاني مهندسات الهيئة المواطنات، ودورهن الجوهري في إنجاز مشروعات الهيئة وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نلتزم في الهيئة بإشراك المرأة في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية، وتوفير كل مقومات الدعم لتحفيزها على التطور الذاتي والمهني، وتسخير إمكانات موظفات الهيئة العلمية والعملية لتحقيق النجاح والتميز. ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1950 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 785 موظفة في القطاع الهندسي والفني فيما تشغل 321 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 83% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة».

ولفت الطاير إلى أن المهندسات الإماراتيات بذلن جهوداً مضاعفة خلال رحلة استضافة إكسبو 2020 دبي، وأسهمن في إنجاز الهيئة لعدد من المشاريع العملاقة، لتحقيق رؤية القيادة في جعل معرض إكسبو 2020 دبي أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق. وأكد معاليه تقدير الهيئة للمهندسات الإماراتيات اللواتي لا يتوانين عن ترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز