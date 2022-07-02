تكريم منشأتين لـ«صحة» ضمن جوائز مجلس هارفارد

المصدر: أبوظبي- البيان

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حلت مدينة الشيخ خليفة الطبية - المنشأة الصحية الرائدة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - ضمن أبرز الفائزين في جوائز مجلس هارفارد للأعمال للعام 2022.

وجاء تكريم مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديراً لجهودها وإنجازاتها في إدارة جائحة كورونا (كوفيد- 19) في أبوظبي حيث حصدت جائزة من الفئة الماسية في مواجهة الجائحة ضمن جوائز الممارسات المتميزة.

وقدّمت مدينة الشيخ خليفة الطبية أداءً مميزاً وقدرات استثنائية على مواجهة الجائحة من خلال اتباعها لاستراتيجيات مدروسة للغاية وامتثالها لأعلى مستويات التميز والاحتراف والجاهزية.

وأشادت لجنة التحكيم في مجلس هارفارد بقدرة المستشفى على توجيه أولوياته للاستجابة العاجلة لتحديات الأزمة الصحية المستمرة وفي الوقت نفسه الحفاظ على تركيزه على صحة وسلامة المرضى والموظفين. وحصلت مستشفيات الظفرة على الجائزة الذهبية لفئة المنظمات لتحلّيها بمستوى عالٍ من التميز وتحقيق مكانة فريدة عبر الحفاظ على التميز التشغيلي ودعم التركيز التنظيمي.

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