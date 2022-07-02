300076 فحصاً لـ«كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 300.076 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 947.588 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.317 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1.940 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 927.789 حالة. ‌‎

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز