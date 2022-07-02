محمد بن راشد: رؤيتنا أن نكون في المرتبة الأولى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة اغتنام الفرص قبل الآخرين والتمسك بها وعدم التخلي عنها، مشيراً سموه إلى أن «الحياة مملة بدون التحديات».

وقال سموه عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»: «رؤيتنا هي أن نكون في المرتبة الأولى سواء كان ذلك في مجال الخطوط الجوية أو الخيول أو غيرها».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «عليك أن تحدد المسافة التي تود أن تتحرك فيها، فهناك من يملك الرؤية وهناك من لديه رؤى محددة ويعمل ضمن نطاق ضيق، أما نحن فرؤيتنا هي أن نكون في المرتبة الأولى سواء كان ذلك في مجال الخطوط الجوية أو الخيول أو غيرها، يجب أن تنفذ رؤيتك، اغتنم الفرص، تمسك بالفرص ولا تتخلَّ عنها، اغتنم الفرص قبل الآخرين، الحياة مملة بدون التحديات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز